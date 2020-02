Maybel González, la niña de Pontezuela que viajará a la Nasa

The Biz Nation, empresa social dedicada a fomentar de forma disruptiva la educación productiva unifica sus esfuerzos año tras año en alianza con el Cartagena International School para la realización del Proyecto de Educación Productiva con énfasis en inglés (PEP) realizado en el corregimiento de Pontezuela, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Cartagena, Maybel González Toncel tiene 14 años, cursa noveno grado y es beneficiaria de este proyecto.

Para este año y en colaboración con la fundación She Is, se hizo posible que González Toncel, se convirtiera en una de las 30 niñas apasionadas por la ciencia y el espacio que podrán participar en “Ella es astronauta” la alianza entre la Fundación colombiana She Is y el Space Center de la NASA (Centro de aprendizaje científico y exploración del espacio que abre las puertas a las misiones de la NASA). El programa es desarrollado por primera vez Colombia.

El propósito principal de esta iniciativa es empoderar a niñas entre los 9 y 15 años de edad que viven en distintas zonas colombianas y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Algunas de las regiones de donde provienen las niñas son: Montes de María, Bolívar, Putumayo, Sierra Nevada de Santa Marta, Soacha, Chocó y Villavicencio.

El próximo mes de marzo, Maybel viajará junto a las demás niñas a las instalaciones del Space Center en Houston Texas, y realizarán una ruta espacial y cultural en las instalaciones de la NASA, durante 5 días aprenderán dinámicas de liderazgo, motivación y tendrán encuentros con mujeres astronautas y del área.

Las diferentes actividades que realizarán a lo largo de esta semana están pensadas para restablecer la comunicación y desarrollar procesos de ingeniería relacionadas con situaciones reales que se presentan en el espacio.