Obras sin planeación, gastos innecesarios y caos vehicular

El Alcalde de Manizales presentó el informe sobre el empalme con el gobierno anterior, indicó como positiva la inversión en educación y deportes, pero resaltó la falta de gestión en el macroproyecto San José, la contratación de personas no calificadas en secretarías y entes descentralizados, la falta de planeación con la PTAR y el hospital veterinario y reiteró que Assbasalud está en coma entre otros señalamientos.

Mencionó también cuáles han sido las acciones que su gobierno ha realizado durante los 40 primeros días de trabajo y las medidas que piensa tomar para solucionar los señalamientos y continuar con la construcción de su plan de gobierno.

“Es cierto que nos estamos demorando lo necesario para tomar cada decisión de gobierno, porque tenemos una apuesta importante que es la transparencia y la contratación, porque nos hemos empeñado en que los contratos más importantes vayan a licitaciones públicas y que los contratos que eternamente han sido entregados de manera directa, no se hagan más así”. Explicó Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales.

Señaló como aspectos positivos la inversión realizada en infraestructura educativa y escenarios deportivos, así como también el posicionamiento de encuentros nacionales e internacionales; también mencionó la ampliación de la cobertura del alumbrado público en el sector rural a través de la gestión realizada con Invama y afirmó que no echará a la basura los que hizo el gobierno anterior, especialmente en el sector rural

Puntos críticos:

ERUM:

“Nos encontramos dos manzanas podridas, nos encontramos un contratista que se quedó con los anticipos de 268 apartamentos sin entregar y con la bolsa de 3.384 millones de pesos que son de todos”.

Agregó que la entidad cuenta con gastos innecesarios como camionetas por 150 millones de pesos y una contratación excesiva.

Advirtió que en tres meses la gerente de la entidad deberá tomar decisiones sobre el macro proyecto San José para conocer el futuro del sector y las personas afectadas.

Cable Aéreo de Manizales:

“En el año 2014 teníamos 4.600 usuarios, en el año 2019 hemos cerrado con 2.800, esto quiere decir que hemos tenido una pérdida significativa de pasajeros y que se han tomado decisiones que han golpeado esta entidad”.

Afirmó que el aumento de rutas sin análisis técnico, que pasaron de 64 a 73 rutas, afectó el volumen de pasajeros y que en la entidad encontraron cargos innecesarios con personal no calificado para sus funciones y aumentos de salario desmedidos, lo que tiene a la empresa en crisis.

Señaló que a pesar de la suspensión por un mes del servicio del MíoCable, empresa administrada desde el Cable Aéreo de Manizales y por la que esperan una sanción de la Superintendencia, van a aplicar a la licitación para continuar con la operación de este servicio y que en Manizales va a implementar la política del univiaje.

People Contact:

“Una empresa que cuando nació generó 1.800 empleos y que hoy está generando 37 empleos, una empresa que tuvo 20 clientes potenciales y reconocidos en el mundo, hoy tan solo tiene dos y es preocupante que se haya perdido la visión”.

Señala que malas administraciones han aprobado sueldos desmedidos e inversiones en espacios privados han llevado a la entidad a una crisis financiera, por lo que han decidido para la firma de contratos, los pagos de comisiones.

Instituto de Cultura y Turismo

“Un Instituto de Cultura y turismo que llega a un déficit de 4.000 mil millones de pesos, nunca antes habíamos tenido un déficit tan grande, que nos ha dejado en la cuerda floja donde los recursos de la cultura han sido mal administrados con una política de más gastos y menos ingresos”.

Resalta que en esta entidad concentraron la contratación en siete empresarios y varios eventos culturales tenían sobrecostos, por lo que van a revisar las actividades donde señalan se perdían los recursos, muestra de ello señalan, son los ingresos registrados en la Feria de Manizales por más de 1.080 millones de pesos.

Aguas de Manizales:

“Los cargos gerenciales se encuentran atornillados, porque antes de salir el gobierno, pasaron los contratos de término fijo a término indefinido y esto no ha permitido que podamos tomar decisiones importantes en materia administrativa… nos encontramos poco personal técnico donde finalmente las personas que se encuentran atornilladas no han permitido que podamos entrar con una política de transparencia”.

Señala que debido a estas contrataciones hoy la empresa tiene menos recursos para la ejecución de obras y deben contratar personal para trabajos técnicos. Resalta también que se hicieron obras que no corresponden a Aguas de Maizales.

Reiteró que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales tenía un contrato cerrado que no cumplía con los requerimientos de transparencia y además no habían incluido en el cierre financiero requerimientos como los colectores e interceptores por valor de 15 mil millones de pesos, por lo que retomará el proceso tomando las medidas correspondientes para la realización de una obra que cumplirá con su objetivo ambiental.

Assbasalud

“Assbasalud no se encuentra en estado crítico, Assbasalud está en coma. La red pública hospitalaria de Manizales está en coma… el alcalde saliente trató de tomar decisiones para sacar adelante esta entidad y cerró 14 puntos de atención en los barrios… pero se conservaron los cargos y se mantuvieron los elevados costos de funcionamiento”.

Aclaró que han encontrado posibles soluciones y que están a la espera de que el gerente entregue su cargo para elegir a la nueva persona por junta directiva a partir de marzo e iniciar el control de los gastos administrativos, mirar la viabilidad y tomar decisiones.

Secretaría del Medio ambiente

“El Hospital Veterinario, un hospital que desde el principio tuvo una mala planeación, no tiene modelo de sostenibilidad que no sabe con qué se va a sostener en los próximos años, tenemos un edificio y no sabemos quién lo va a atender el próximo año. Un elefante blanco que nos ha costado 3.700 millones de pesos”.

Aseguró que va a buscar a través de convenios la manera de estructurar su funcionamiento.

Frente al espacio público aseguró que tomarán decisiones frente a los permisos desmedidos, los que serán revisados frente al cumplimiento de los requisitos para controlar la ocupación excesiva del espacio. Aclaró que desde la Secretaría del Medio Ambiente se visionará la estructura de ocupación y desde la Secretaría de Gobierno se hará el control permanente de ello.

