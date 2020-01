Aída Victoria rompió su silencio tras recaptura de Merlano en Venezuela

Luego de completarse más de 48 horas de la recaptura de la excongresista en Venezuela, Aída Merlano, su hija Aída Victoria publicó una serie de videos en su Instagram manifestando que a su madre se le debe realizar un proceso justo, pero con garantías, además negó que su madre haya salido del país huyendo de la justicia.

"Todas las personas tienen derecho a que se les respete su proceso, ¿por qué a ella no se le respeta?, mi mamá no salió huyendo de la justicia colombiana, ella salió huyendo de la injusticia de un Estado que no le respetó sus garantías”, manifestó.

Sostuvo que ha pedido para su madre una condena justa pero que esto se debe realizar teniendo en cuenta los videos “en donde hay evidentemente policías implantando pruebas en su sede de campaña”.

“Ella no está pidiendo que ni se le condene, ella lo que pide garantías y un proceso justo”, manifestó Aída Victoria quien estuvo en la sede de la Gobernación del Atlántico realizando los trámites para la renovación de su pasaporte.