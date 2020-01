ANDI se traza meta para reducir el uso de residuos en un 30% para el 2030

El objetivo de la Asociación Nacional de Trabajadores, es apoyar la economía circular en Colombia, la cual se trata, según lo explica el vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, Carlos Manuel Herrera, de aprovechar los residuos que quedan de los procesos industriales, especialmente envases y empaques, para generar nuevas empresas y empleos.

“Economía circular es el término contemporáneo y moderno para cambiar el modelo que teníamos, el cual se trataba de comprar un producto, usarlo y tirarlo a la basura. En cambio, la economía circular nos dice que no el producto no se debe tirar sino buscar cómo reutilizarlos. Esta iniciativa también traerá nuevas oportunidades de negocio y grandes inversiones para manejar algunos tipos de envases que no manejamos”, explicó el vicepresidente.

Esta iniciativa, sin embargo, hace parte de un plan de los cuatros países pertenecientes a la Alianza del Pacífico (Chile, México, Perú y Colombia), para aprovechar en las mayores cantidades posibles, los residuos de las empresas. Dicho objetivo en Colombia, se denomina 30/30 y pretende aprovechar en 30 años, un 30% de los residuos generados por las industrias colombianas. El objetivo final, como lo comunicó el alto gerente de la ANDI, es aprovechar el total de los residuos emitidos.

“La visión 30/30 es una iniciativa del sector productivo liderado por las empresas de la ANDI, cuyo fin es lograr que en el 2030 aprovechemos el 30% de los envases y empaques que ponemos en el mercado. El objetivo es recogerlos y aprovecharlos. Nos hemos unido 21 sectores, vamos a estar trabajando en la próxima década, por aumentar la recolección, llegar a más ciudades, innovar y crear infraestructura para que se aprovechen los residuos”

Esta iniciativa es apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo, quien firmó una alianza con la ANDI, como resultado de la XVI Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en la ciudad de Lima, Perú. Como trabajos de la alianza, se realizarán 21 pilotos de economía circular y realizarán un encuentro para los próximos meses en Washington, Estados Unidos.