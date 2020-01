Algunos colegios públicos habrían excluido a niño con discapacidad en Tunja

Con la excusa de que no hay cupos, o de que las instalaciones de los colegios no son adecuadas para niños con discapacidad, algunos colegios públicos habrían rechazado al pequeño de 5 años quien no puede caminar, pero que quiere ir a estudiar.

Edilma Molano, madre del menor, denunció en Caracol Radio que “recurrí a tres colegios públicos de Tunja, a los más cercanos a mi lugar de residencia, pues tengo escasos recursos y debo optimizar al máximo mi tiempo y dinero. Fue así como en el Colegio Emiliani, la Normal de Varones y el Colegio los Muiscas, me indicaron que la infraestructura de los colegios no es adecuada para un niño en las condiciones de mi hijo; me dijeron que los colegios tenían muchas escaleras y que se le iba a dificultar a mi niño, y de otro lado, me dijeron que no hay cupos en esas instituciones. Mi hijo y yo nos sentimos discriminados, y le pedimos a las autoridades que evalúen cómo están aplicando la inclusión en el municipio”.

Tras la denuncia, el secretario de educación de Tunja José Alberto Moreno, se comprometió a darle un cupo al niño en algún colegio “nosotros siempre tenemos en cuenta que no solamente tenemos que salvaguardar la permanencia de los niños en los colegios para disminuir la deserción escolar; también estamos atentos a la calidad, la cobertura y la inclusión. Por esta razón estaremos disponibles este lunes 27 de enero, para esta mamita y su hijo, para que hagamos la reubicación del menor. Seguramente la negativa de los colegios se debió a que las instituciones no cuentan con cupos, pero verificaremos y analizaremos este caso puntual, además de corregir las fallas que encontremos".

Hay que recordar que el Ministerio de Educación establece que todos los estudiantes en condición de discapacidad deben acceder a ofertas educativas cercanas a su lugar de vivienda, así como el apoyo suficiente para su proceso de aprendizaje.