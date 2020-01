Concejala Adriana Arango denuncia presunta extorsión en su contra

La concejala Adriana Arango hizo pública una presunta extorsión de la que estaría siendo víctima. Asegura que está recibiendo llamadas de una persona que afirma ser de la Procuraduría General de la Nación, quien ofreció ayudarla en la demanda que hay en su contra, pero a cambio de consignación de dinero.

“Todos sabemos que alrededor de mi elección hay una demanda electoral que está en curso y no sé por qué aprovechándose de esta situación llamaron aquí al Concejo supuestamente desde la Procuraduría General de la Nación solicitándome que fuera a Bogotá para ayudarme, yo no pude ir y después me llamaron a decirme que ellos venían pero que consignara un dinero” manifestó Arango.

Una de las mayores preocupaciones de Arango es que la persona que la llamó conoce muy bien su situación, “lo que lo desconcierta a uno es el conocimiento del tema, el que llamó sabía de lo que estaba hablando, por eso uno inicialmente pensaría que sí son de la procuraduría, pero después me di cuenta que estaban buscando plata o quién sabe qué otra cosa”.

Explicó que la situación ya está en manos de la Fiscalía y que su abogado también tiene todo el conocimiento del caso, afirmó además que desde ambas partes le recomendaron hacer pública la situación, “me hicieron esa recomendación con la finalidad de que el día de mañana no existan mal entendidos, es mejor que esto se sepa”. Después de realizada la demanda, Arango manifiesta que no se volvieron a presentar este tipo de llamadas.

