Armada de Colombia entregó Kit escolares en los Montes de María

Se llevó a cabo la carrera de ciclo montañismo “Travesía El Guamo” con el propósito de donar 420 kit escolares a niños de escasos recursos económicos del área rural de los Montes de María.

Lea también: Armada refuerza dispositivo de seguridad en los Montes de María

En esta actividad deportiva participaron más de 510 ciclistas, realizando el recorrido por los corregimientos de Tasajeras, Robles y la Enea, donde se entregó el material estudiantil, con el objetivo de desestimular la deserción escolar y promover la educación en los Niños, Niñas y Jóvenes de este municipio de la subregión de los Montes de María.

Lea también: Coronel Tahir Rivera, nuevo comandante de la Policía en Bolívar

La Armada de Colombia a través de la Brigada de Infantería de Marina No 1, el Batallón de Infantería de Marina No 13 y el Batallón de Movilidad de Infantería de Marina No 1, en coordinación con la Alcaldía Municipal del Guamo Bolívar, la Policía Nacional y con el apoyo de la empresa privada.