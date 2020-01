Piden investigar caso de niña que murió tras recibir dosis de dipirona

Luego de conocerse el caso de Melany Ruales, una niña de 3 años de edad que, según sus familiares, falleció tras recibir una dosis de dipirona en el hospital infantil Los Ángeles de Pasto, la madre de la menor fallecida pidió a las autoridades investigar lo ocurrido.

“Yo no quiero indemnizaciones, solo quiero que la se investigue lo que pasó para que la muerte de mi hija no quede impune y esto no se vuelva a repetir con otros niños”, dijo entre lágrimas Johana Tenganá.

Según su testimonio, todo empezó el pasado 3 de enero cuando la menor se majó con una puerta en su mano izquierda.

“Mi hija entró bien, me dijeron que esperaran a que llegara el cirujano plástico para revisarle los dedos. Luego la canalizaron, le pusieron dipirona y de repente empezó a convulsionar”, aseguró la joven. Agregó que posteriormente llevaron a su hija a sala de reanimación. “Le dieron dos paros, la entubaron y luego entró en cuidados intensivos hasta que falleció en la madrugada del 6 de enero”.

A través de un comunicado, el hospital dijo que “el suministro del medicamento se hizo según el protocolo y señaló que “tiene las puertas abiertas a las autoridades para el análisis del caso”.