No todos somos malandrines: Sindemujer a Alcalde de Cartagena

Tras el supuesto robo de un computador en la Secretaría de Hacienda, el Sindicato de Mujeres mediante un comunicado dirigido al alcalde de Cartagena, William Dau, aseguró que no todos los funcionarios públicos son “malandrines”, como en muchas ocasiones lo ha señalado el mandatario ante los medios de comunicación.

“Consideramos que el problema está en la generalización por parte del señor Alcalde. Muchos funcionarios hemos denunciado por años algunas actuaciones corruptas por parte de algunos directivos y secretarios de despacho y nada ha pasado. Hemos vivido por años sumergidos en una total impotencia por no poder combatir este mal que ya se ve como algo normal y lo anormal es no estar metidos la mermelada, hecho que a muchos nos preocupa. Por eso consideramos que todos queremos lo mejor para la ciudad, pero la forma de hacerlo con todo respeto no la consideramos pertinente y constructiva”, manifestó Sindemujer.

El Sindicato reiteró que no va a seguir permitiendo este tipo de actuaciones, que según ellos, deterioran la imagen de los funcionarios dentro de la administración distrital.

Lea también: Alcaldía de Cartagena denuncia supuesto robo de un computador en Hacienda

“Los hechos hay que probarlos y tenemos claro que nadie quiere para Cartagena actos delictivos y corruptos, pero tenemos que unirnos y así no lo vamos a lograr. A los funcionarios públicos nos ven como victimarios y muchos hemos sido víctimas de la corrupción al interior de la Alcaldía”, puntualizó el comunicado.

Sindemujer le aseguró a William Dau, que, aunque algunos no hacen parte de su movimiento “Salvemos a Cartagena”, todos quieren el mismo objetivo de sacar adelante la ciudad. “Lo invitamos señor Alcalde a unir esfuerzos para construir nuevos procesos, pero con señalamientos generalizados consideramos que quedaremos sólo en el intento de tener una mejor Cartagena”, concluyó el pronunciamiento.