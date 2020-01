Fiscalía termina recolección de pruebas de compra de votos en Soledad

Caracol Radio conoció que las pruebas por presunta compra de votos en el municipio de Soledad que se han recolectado a través de allanamientos finalizó el pasado mes de diciembre y que además se enviaron parte de estas a Bogotá para verificar los documentos y videos hallados.

Luego del allanamiento a la casa de la concejal electa de Soledad, Elaine Cabrera, la Fiscalía también realizó tres allanamientos en la sede de la empresa “Representaciones y servicios laborales SAS”, cuyo representante legal firmó varios contratos del supuesto prestación de servicio.

Lea también: Lo que se halló en vivienda de Soledad en allanamiento por compra de votos

Según se conoció, en estos allanamientos también se encontraron varios documentos que están siendo analizados por el ente investigador.

Teniendo en cuenta que las pruebas ya fueron recolectadas, el Fiscal que lleva el caso las estudiará y tomará una decisión: ordenar captura, imputar cargos o archivar el proceso.

Más citaciones por la Fiscalía

Caracol Radio también conoció que el ente investigador llamó a tres personas a interrogatorio, pero hasta el momento no han cumplido con el llamado del ente investigador porque no se encuentran en la ciudad y no han podido ser localizados.

Le puede interesar: Fiscalía halla $13 millones en operativos contra compra de votos en Soledad

Otra de las citaciones a interrogatorio es el representante legal de la empresa “Representaciones y servicios laborales SAS” cuyo nombre aparece en el contrato del supuesto prestación de servicio.