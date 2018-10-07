Se realizó en Buenaventura un plantón para exigir la verdad sobre Julieta

Cali

Buenaventura alzó su voz para reclamar y exigir que se no diga la verdad que pasó con la bebé Julieta, pues son dos versiones que no dejan tranquilos a los bonaverenses, pues por un lado la directora médica de la Clínica Santa Sofía dijo que la niña podría haber fallecido a consecuencia de una agresión sexual que le provocó una peritonitis, pero por otro lado Medicina Legal informó que según la necropsia la niña falleció de manera natural.

Ante esta incertidumbre varias organizaciones decidieron unirse en una voz de protesta para pedir que las autoridades investiguen hasta dar con la verdad, así lo aseguró una de las organizadoras del plantón Lizeth Moreno de la fundación renacer.

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A su vez, Lizeth Moreno anunció que debían pronunciarse y reclamar como sociedad ante el incremento en las últimas semanas de casos de abuso sexual y de violencia contra los menores, no solo niños sino también adolescentes, “Por eso Buenaventura rechaza estas acciones y le decimos a nuestros niños que hay personas buenas y que los buenos somos más”, recalcó.

La población se unió con la idea de organizarse y hacer un frente para proteger a los menores del Puerto de Buenaventura, prometen que esto no va a quedar en un acto simbólico en el que todos los niños cargan carteles diciendo “Yo soy Julieta”.