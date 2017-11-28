Niño de 5 años murió en incendio en Buenaventura

Valle del Cauca

Entre tanto en el sector de La Esperanza, en el barrio El Jorge, se presentó una deflagración que dejó un niño de 5 años muerto y una anciana de 80 años con quemaduras en el cuerpo, ella se encuentra en la Clínica Santa Sofía del Pacífico.

"Debido a la estructura de la vivienda, que era en madera, fue imposible sacar al menor pues la intensidad del fuego consumió de manera rápida todo el interior de la vivienda", así lo afirmó el Capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Guillermo Valencia, quien agregó que en la vivienda solo se encontraban el menor y su abuela, pues su madre estaba trabajando.

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La primera hipótesis que se maneja respecto al origen del fuego es la de un posible corto circuito, sin embargo se encuentra en investigación.

Según el informe entregado por los bomberos voluntarios, el menor trató de huir pero la fuerza de las llamas se lo impidió. El CTI se encuentra oficializando el levantamiento del cuerpo del menor.