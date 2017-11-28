Rescatan en Buenaventura a comerciante secuestrado

Cali

La Armada rescató en las últimas horas a un comerciante que había sido secuestrado el jueves pasado en Buenaventura.

La operación de rescate se realizó en una casa del barrio Unión de Vivienda, ubicado en la Comuna 12 de Buenaventura, indicó la Armada.

El comerciante de 55 años, cuya identidad no fue revelada, fue secuestrado por dos hombres en el barrio La Independencia, quienes exigían 60 millones de pesos por su liberación.

Durante la operación de rescate uno de los captores logró escapar y otro fue capturado e identificado como alias "Piolo", que, según la Armada, "es el tercer cabecilla del grupo delincuencial organizado La Empresa'".

Esta banda criminal es el "encargado de organizar y realizar extorsiones, así como secuestros" en barrios de Buenaventura, afirmó la Armada.

Alias "Piolo" había salido de la cárcel un mes atrás, por el delito de extorsión" y ahora será acusado de por los supuestos delitos secuestro extorsivo agravado, agregó la Armada.