778 familias en Buenaventura están en riesgo por hostigamiento del ELN y grupos armados

Valle del Cauca

Al menos 788 familias están en riesgo en la Distrito de Buenaventura, por los combates y amenazas de la guerrilla del ELN y una disidencia de las Farc, denunció la Defensoría del Pueblo.

El informe de la entidad, que envió a varias autoridades civiles, militares y de policía, se basa en un trabajo en terreno con el Sistema de Alertas Tempranas y establece que están en riesgo 500 familias en las zonas rurales de Juanchaco, 178 familias en Ladrilleros y 110 en La Barra.

Además, la Defensoría del Pueblo explica en un comunicado que aumentó el riesgo en las comunas 12, 4 y 3 de la cabecera municipal de Buenaventura.

El informe de la entidad defensora tomó como base para el estudio una fecha anterior al inicio del cese el fuego y de hostilidades temporal del Gobierno colombiano y el ELN y detalla que el grupo heredero del paramilitarismo son las autoproclamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocido por las autoridades como el Clan del Golfo.

El grupo disidente de las Farc fue identificado como "La gente del orden", integrado por exguerrilleros de la columna Daniel Aldana que no se acogieron al acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y esa guerrilla.

La Defensoría incluye en su denuncia que una familia de la comunidad de Ladrilleros se vio forzada a abandonar su hogar puesto que los exparamilitares amenazaron con reclutar a varios menores de edad.

En el casco urbano de Buenaventura, un grupo de hombres armados que se identifican como "La gente del orden" también buscan jóvenes que hayan prestado servicio militar, para pagarles un millón de pesos por sus servicios.