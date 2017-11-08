Confirman inversión de más de $20.000 millones para garantizar agua potable en Buenaventura

Así lo precisó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, durante una reunión de la mesa de seguimiento de los compromisos en el sector de agua con el Comité de Paro Cívico de Buenaventura. Mesa que se levantó y fue programada de nuevo para dentro de 15 días para que se resuelvan las inquietudes que haya.

"No se ha avanzado en algunos compromisos, porque los diseños a veces tienen problemas, en otros la evaluación no se da como tiene que ser, pero estamos tratando es de solucionar esa problemática para que en 15 días podamos vernos nuevamente y tener fechas concretas de algunos diseños, que no se han podido viabilizar", declaró la Gobernadora.

Fue enfática al señalar que la Gobernación del Valle ha cumplido con sus compromisos. "Ya vamos a abrir licitación para los acueductos rurales como los de Citronela y Córdoba, que ya están listas. Y también estamos ratificando nuestro compromiso, ya tenemos los recursos por 20.000 millones de pesos, falta que nos viabilice el Ministerio, para la planta de Venecia", dijo la gobernadora.

Insistió que incluso antes del paro se ha venido trabajando para garantizar el suministro de agua para los bonaverenses de manera permanente, las 24 horas del día.

La mandataria señaló que la próxima semana se reunirá con los consultores del Plan Departamental de Aguas para revisar los cronogramas de trabajo y, de esta manera, continuar con el avance de los compromisos realizados en junio pasado para superar el paro.