Menores en la mira del narcotráfico en Buenaventura, denuncia la iglesia

Cali

La iglesia católica se suma a la preocupación de la Defensoría del pueblo de un riesgo de más de 770 familias de Buenaventura pro la presencia de grupos armados ilegales

Es una situación que no solo preocupa y desconcierta sino que aumenta en forma progresiva protagonizada por el flagelo del narcotráfico. Y son ellos los menores quienes siguen cayendo en las garras de las organizaciones criminales, reconoció la iglesia católica tras denunciar como no siguen siendo reclutados por quienes se empeñan en la búsqueda del dinero fácil, así lo confirmó Obispo de Buenaventura Monseñor Rubén Darío Montoya Jaramillo

Para nosotros es preocupante la situación de reclutamiento de menores de edad para aumentar el conflicto de nuestra región, hay movimiento de armas, se está gestando intereses. Todo permeado por el narcotráfico.

Ante esta situación que hoy enfrentan los menores de edad la defensoría regional del pueblo resaltó al estado asumir su responsabilidad y compromiso por la defensa de los derechos de quienes hoy sin víctimas de las bandas criminales en el primer puerto sobre el pacifico colombiano.