Mujer robó dinero de excursión a estudiantes en Buenaventura
Porque tenía “problemas siniestros” que resolver se fugó con cerca de 150 millones, que los jóvenes ahorraron para viajar a Panamá
Cali
Estudiantes de grado once de la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros de Buenaventura se quedaron sin excursión a Panamá porque una supuesta vendedora de la agencia de viajes On Vacation les robó el dinero.
La presunta delincuente sería la señora Mónica Torres, quien dejó una carta en la que dijo que no haría la devolución del dinero ya que, por fuerza mayor tuvo que cubrir problemas siniestros, dificultades grandes y pide a Dios que las personas que robó la perdonen.
El montó estaría cerca de los 150 millones y los padres de familia pondrán el denuncio ante la Fiscalía, para que inicien las investigaciones pertinentes.
La rectora de la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros de Buenaventura lamentó el hecho, pues entiende el esfuerzo que realizan los estudiantes y el significado que tiene para ellos esta actividad.
La agencia On Vacation dijo que la mujer hace más de un año no trabajaba en esa empresa.