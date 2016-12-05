Mujer robó dinero de excursión a estudiantes en Buenaventura

Cali

Estudiantes de grado once de la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros de Buenaventura se quedaron sin excursión a Panamá porque una supuesta vendedora de la agencia de viajes On Vacation les robó el dinero.

La presunta delincuente sería la señora Mónica Torres, quien dejó una carta en la que dijo que no haría la devolución del dinero ya que, por fuerza mayor tuvo que cubrir problemas siniestros, dificultades grandes y pide a Dios que las personas que robó la perdonen.

El montó estaría cerca de los 150 millones y los padres de familia pondrán el denuncio ante la Fiscalía, para que inicien las investigaciones pertinentes.

La rectora de la Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros de Buenaventura lamentó el hecho, pues entiende el esfuerzo que realizan los estudiantes y el significado que tiene para ellos esta actividad.

La agencia On Vacation dijo que la mujer hace más de un año no trabajaba en esa empresa.