Anuncian fin de obras de alcantarillado en corregimiento de Salgar

La Gobernación del Atlántico anunció que en días entregará, a la empresa Triple A, la infraestructura del alcantarillado del corregimiento de Salgar, cuyas obras culminaron, según se explicó

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De acuerdo con el gobernador (e), Pedro Lemus Navarro, se espera que el servicio empiece a operar a partir del 6 de septiembre y que en la actualidad se encuentra en la etapa de revisión para verificar que no haya fugas o filtraciones, estas revisiones se hacen por parte de la Triple A.

Las obras, que se iniciaron en enero de 2014, tuvieron inconvenientes, entre ellos la suspensión de los trabajos para hacer un rediseñar por causa del nivel del terreno.

Cuando se iniciaron las obras se dijo que serían entregadas ocho meses después, cuando se reiniciaron, tras la suspensión, y luego de la presión de la comunidad, se dijo que a finales de 2015 estarían listas.

Caracol Radio acompañó en varias oportunidades a la comunidad que requirió de la presencia de sus micrófonos para hacer sentir su voz y presionar a las administraciones departamental y municipal para que aceleraran los trabajos. A propósito, el gobernador (e) reconoció que ha habido dificultades por su complejidad y el nivel freático.

“Por fortuna, hoy podemos decir que estas obras están culminadas en 100 por ciento en lo que se refiere a las redes y acometidas domiciliarias”, manifestó Lemus Navarro.

OTRAS OBRAS. La administración se comprometió a ampliar la calle 6, la principal vía de acceso de Salgar, las cuales cuentan con el apoyo financiero del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

“Esta vía es uno de los compromisos del gobernador Verano y estamos mirando la forma de cómo hacer una biciruta, la idea es que los turistas lleguen a Salgar por una vía en mejores condiciones y que sea agradable desde el punto de vista paisajístico”.

Otro de los compromisos que anunció el Gobernador (e) fue la pavimentación de la carrera 10 de Salgar, obras que ya iniciaron y que deben culminar en 40 días, según el cronograma establecido por el contratista.

Para la pavimentación de estas vías se estableció una bolsa común de $1.500 millones en la que participan la Gobernación del Atlántico, Fonade y la Alcaldía de Puerto Colombia.