Sicarios asesinan a dos mujeres y dejan heridas a otras cuatro en Barranquilla

Barranquilla

Hay conmoción en Barranquilla por este ataque en el que murió una mujer de 76 años identificada como Lila Yanes y otra mujer identificada como Karelis Chamorro de 32 años.

Los homicidas, llegaron a la vivienda donde habitan varias familias en el barrio Rebolo, y dispararon de manera indiscriminada, dejando heridas a otras cuatro mujeres.

La rápida acción de la policía logró la captura de los delincuentes, así lo reporta el comandante de la Policía, General Gonzalo Londoño.

Este es otro caso en el que la comunidad intenta linchar y toma justicia por su mano al quemar la moto en la que se desplazaban los antisociales.

Rebolo es uno de los barrios intervenidos por la Policía por la existencia de bandas y porque se ha incrementado los casos de violencia.