Desfalco en Judicatura de Barranquilla superó los $1.000 millones en incapacidades

En diferentes intervenciones ha manifestado la Rama Judicial que en su mayoría de veces el presupuesto asignado por el Gobierno Nacional no es suficientes, sin embargo pese a que se trata de ejecutarlo en su totalidad existen focos “de corrupción” que están desfalcando los dineros del estado.

Este es el caso del Consejo Seccional de la Judicatura de Barranquilla de donde tras un operativo realizado por la Fiscalía General se logró la captura de 10 funcionarios por presuntos desvíos de dineros en una ‘nómina paralela’.

Una auditoria hecha en septiembre de 2015 reveló que las irregularidades se presentaron el pago de nóminas, liquidación, cesantías e incluso en el suministro de elementos de almacén.

El informe revela que por concepto de incapacidades que serían irregulares se presentó un desfalco que asciende a los 1.241 millones de pesos.

Igualmente se evidencian presuntas irregularidades en el pago de cesantías de 65 exfuncionarios por valor de 232.334.282 millones de pesos.

Frente al tema de la nómina se advierte sobre 109 inconsistencias por un valor de 177.476.988 de pesos, lo grave de este hecho es que se realizó el pago de honorarios a tres personas que nunca habían laborado en la entidad.

De otro lado se presentaron serias irregularidades en el almacenamiento de elementos de consumo y de bodega que implicaron una subestimación de 4.355 millones de pesos.