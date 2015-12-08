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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Seis personas resultaron quemadas con pólvora en el Atlántico

Entre los afectados están cuatro menores y dos adultos

(Archivo Caracol Radio)

Barranquilla
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Barranquilla

Un total de 6 personas quemadas en el departamento del Atlántico reportaron las autoridades como balance de la celebración de la fiesta de 'las velitas'.

Entre los lesionados se cuentan cuatro menores de edad en Barranquilla, y en los municipios de Malambo, Baranoa y Sabanagrande.

Dos adultos resultaron lesionados, uno en Barranquilla y otro en en el municipio de Santo Tomás.

La secretaria de salud departamental, Celia Cruz, informó que las heridas no revisten mayor gravedad y sobre todo se presentaron en las manos.

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