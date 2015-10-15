Los ganaderos reclaman plan de contingencia

Barranquilla

Los pequeñas y medianos ganaderos del Atlántico se sumaron las peticiones de los agricultores del Departamento para que las autoridades pongan en marcha cuanto antes las obras que permitan mitigar los efectos de la intensa sequía.

El vocero de los ganaderos, Eduardo Majul, sostuvo que se necesita con urgencia las motobombas en el Canal del Dique para llevar el agua hasta el Embalse del Guájaro y la construcción de pozos profundos.

También indicó que hasta ahora no se ha visto nada en la práctica, pero sin muchos anuncios de las autoridades.

Finalmente, destacó que no se pude esperar la emergencia para después de actuar porque sería demasiado tarde.