Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 06:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Misterios y creencias
Por la sequía

Los ganaderos reclaman plan de contingencia

Dicen que hay muchos anuncios, pero nada en la práctica

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

Los pequeñas y medianos ganaderos del Atlántico se sumaron las peticiones de los agricultores del Departamento para que las autoridades pongan en marcha cuanto antes las obras que permitan mitigar los efectos de la intensa sequía.

El vocero de los ganaderos, Eduardo Majul, sostuvo que se necesita con urgencia las motobombas en el Canal del Dique para llevar el agua hasta el Embalse del Guájaro y la construcción de pozos profundos.

También indicó que hasta ahora no se ha visto nada en la práctica, pero sin muchos anuncios de las autoridades.

Finalmente, destacó que no se pude esperar la emergencia para después de actuar porque sería demasiado tarde.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir