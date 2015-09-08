Hay condiciones adecuadas para el retorno de indígenas de Polines, Antioquia

El gobierno de Antioquia consideró que están dadas las condiciones para el retorno de las familias indígenas desplazadas y refugiadas en una escuela, luego de la caída de un helicóptero de la policía dentro de su territorio y por el temor de enfrentamientos armados entre la fuerza pública y grupos armados ilegales.

El secretario de gobierno de Antioquia, Esteban Mesa García, indicó que tanto ejército como policía han reportado que no adelantan operativos dentro del resguardo, y que solo se mantiene vigilancia en el lugar específico donde ocurrió el accidente, por lo que están dadas las condiciones para que los 850 indígenas desplazados retornen a su territorio.

Explicó que el lugar donde cayó el helicóptero se mantiene bajo custodia pues aún no han concluido las investigaciones sobre las causas y lo que ocurrió allí y es deber de la policía garantizar la transparencia de esas investigaciones.

Aseguró que el resto del resguardo, que son una 5 mil hectáreas, desde hace varias semanas no se adelantan operaciones, por lo que se espera el regreso de los indígenas desplazados.

Mientras ello ocurre, dando cumplimiento a una acción de tutela fallada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, se viene brindando atención a los indígenas en salud, alimentación y cuidados a la población infantil.