Hay condiciones adecuadas para el retorno de indígenas de Polines, Antioquia
Los indígenas conforman una comunidad cercana al sitio donde cayó un helicóptero de la Policía Antinarcóticos.
El gobierno de Antioquia consideró que están dadas las condiciones para el retorno de las familias indígenas desplazadas y refugiadas en una escuela, luego de la caída de un helicóptero de la policía dentro de su territorio y por el temor de enfrentamientos armados entre la fuerza pública y grupos armados ilegales.
El secretario de gobierno de Antioquia, Esteban Mesa García, indicó que tanto ejército como policía han reportado que no adelantan operativos dentro del resguardo, y que solo se mantiene vigilancia en el lugar específico donde ocurrió el accidente, por lo que están dadas las condiciones para que los 850 indígenas desplazados retornen a su territorio.
Explicó que el lugar donde cayó el helicóptero se mantiene bajo custodia pues aún no han concluido las investigaciones sobre las causas y lo que ocurrió allí y es deber de la policía garantizar la transparencia de esas investigaciones.
Aseguró que el resto del resguardo, que son una 5 mil hectáreas, desde hace varias semanas no se adelantan operaciones, por lo que se espera el regreso de los indígenas desplazados.
Mientras ello ocurre, dando cumplimiento a una acción de tutela fallada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, se viene brindando atención a los indígenas en salud, alimentación y cuidados a la población infantil.