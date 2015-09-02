Guerrilleros del ELN queman vehículos en el Chocó

Medellín

Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, quemaron ésta tarde cinco vehículos en la vía que comunica la ciudad de Medellín con Quibdó .

El secretario de gobierno de Chocó, Bismark Calimeño Mena reportó que los guerrillero instalaron un retén ilegal en el sitio conocido como ´El 18´ y luego de hace descender a los ocupantes procedieron a prender fuego a dos tractomulas y 3 camionetas particulares que pasaban por el lugar.

El funcionario precisó que el atentado terrorista se produce en medio de una protesta que adelatan comunidades indígenas que tienen sus resguardos en ese sitio de la carretera.

Desde ayer los indígenas atendiendo un convocatoria de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se sumaron a la jornada nacional de movilizaciones que se prolongará hasta el 5 de septiembre, con el fin de exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento a los acuerdos firmados para ponder fin al Paro Agrario Nacional de hace dos año.

Las autoridades del Chocó indicaron que la acción terrorista no deja personas lesionadas o heridas y solo se registran perdidas materiales.

Tropas del Ejército Nacional ya fueron desplazadas a la zona para retomar el control de la carretera, habilitar el paso de vehículos y evitar que se presenten nuevas acciones terroristas.