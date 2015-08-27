FIFA inspeccionó el coliseo Iván de Bedout de Medellín para Mundial de Futsal

Medellín

La Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, inspeccionó el coliseo Iván de Bedout como proceso en la candidatura que tendría Medellín para convertirse en una de las 4 ciudades sede del mundial de Futsal 2016.

El jefe de eventos de la FIFA, Jaime Yarza, destacó la infraestructura que tiene Medellín pero aclaró que se deberán adecuar los espacios para la celebración de un mundial.

“Ya sabíamos que la gente del INDER es muy profesional, el coliseo está en muy buenas condiciones, sabemos que hay que hacer obras y adecuar, pero no es nada que nos quite el sueño porque se ha hecho un trabajo muy bueno”, agregó el señor Yarza.

Entre los cambios que se deberán aplicar destaca la remodelación del piso, el ajuste en las luminarias y la adecuación de la zona de prensa, como lo afirmó David Mora Gómez, director del Instituto de Deportes y Recreación Inder.

“La visita es satisfactoria, tenemos un escenario que es de los que más pueden cumplir, hay que hacer unas adecuaciones, se necesitan unos recursos, estamos a la espera de mirar el proyecto con las entidades. Hoy la FIFA da el espaldarazo, pero la última aprobación la tienen ellos”, dijo Mora Gómez

Después de esta visita técnica se tendrá que presentar la candidatura oficial de Colombia, en la que participará Medellín.