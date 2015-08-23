Incautan más de 150 celulares en Antioquia

Medellín

Ante el pedido del presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón, de atacar el hurto de celulares, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dio un importante golpe a una banda dedicada a ese delito.

El hecho tuvo lugar en el centro de la ciudad, hasta donde llegaron uniformados, quienes luego de labores de inteligencia capturaron a dos hombres de 27 y 24 años, presuntamente pertenecientes a una red dedicada al hurto, venta y distribución de celulares.

En el procedimiento policial, varios hombres que se percataron del operativo emprendieron la huida y dejaron abandonados más de 150 celulares, como lo confirma el subcomandante de la Policía Metropolitana, Coronel Carlos Alberto Wilches.

“Se encuentran nueve celulares hurtados, y en el mismo lugar se encuentran 19 celulares más, pero en este mismo procedimiento también encontramos 134 celulares los cuales no están registrados ante el IMEI - Colombia, ni le Ministerio de Comunicaciones, con lo que se permite ser comercializado de manera legal, para un total de 156 celulares recuperados en este procedimiento”.

Los capturados conocidos con los alias de “El Loco” y “El Niche”, deberán responder por el delito de receptación, mientras que los celulares recuperados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, que sumados a los recobrados en lo que va de 2015, ya ascienden a cerca de dos mil, según cifras oficiales.