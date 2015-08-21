Ejército y Policía captura a diez enlaces de las Farc en Antioquia

Medellín

Diez personas, entre ellas un docente, fueron capturadas por ser colaboradores de la compañía 'Yeferson Cartagena' del frente 18 de la guerrilla de las Farc en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, en un operativo ejecutado por el Ejército y la Policía.

Voceros de los organismos de seguridad informaron a Caracol Radio que los procedimientos de captura de los presuntos delincuentes ocurrieron en la cabecera urbana de Ituango, luego de una investigación sobre sus actuaciones.

El comandante de la región seis de la Policía, General José Ángel Mendoza, confirmó las detenciones de las diez personas que de inmediato fueron llevadas a las respectivas audiencias ante los jueces.

"Diez son los capturados y entre de ellos un profesor. Esto es un trabajo en equipo que finalmente termina con la expedición de 12 órdenes de captura, de las cuales se ejecutaron 10, y dos quedan pendientes. Estas personas, obviamente, también serán entregadas a la justicia, una vez los ubiquemos", explicó a Caracol Radio el general Mendoza Guzmán.

Según el comandante de la séptima división del ejército, general Leonardo Pinto Morales, dentro de las funciones principales están "las de hacer inteligencia, abastecer con logística, informar la presencia de las tropas y sembrar minas".

Los detenidos fueron enviados a las audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos, confirmó el coronel Ramiro Riveros, comandante de la Policía Antioquia.

"Están en las audiencias, lo primero es convalidar esos procedimientos que se realizaron de captura y allanamientos, y ya posteriormente a la legalización de captura, sigue la de imputación de cargos que estamos desarrollando en estos momentos", añadió el coronel Riveros.

Las primeras versiones oficiales reportan que los capturados deberán responder en un principio por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión.

El General José Ángel Mendoza reiteró que quedan dos órdenes de captura pendientes en esta misma zona, que pronto se harán efectivas.