Sector de la salud marchó en Medellín por soluciones a la crisis

Medellín

El personal de las clínicas y hospitales de Antioquia se vinculó hoy a la tercera jornada nacional de protesta convocada por la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud.

El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado, Luis Alberto Martínez Saldarriaga, reconoció que las marchas efectuadas hasta el momento han sido poco efectivas, pues el anunció de un billón y medio de pesos propuesto por el gobierno para paliar la crisis no resuelve el problema generado por las EPS.

El señor Martínez Saldarriaga insistió en que se trata de una crisis estructural que no se resolvería aunque se consiguieran los 12 billones de pesos que las EPS y el Estado adeudan a clínicas y hospitales del país, pues el problema es de fondo como la vulneración sistemática del derecho a la salud de la población.

El director ejecutivo de AESA precisó: "esta tercera jornada busca manifestar de nuevo a nivel nacional que la crisis de la salud es una crisis real que el gobierno ha venido desconociendo y para demandar el goce efectivo del derecho a la salud que tiene toda la población".

A diferencia de las dos jornadas anteriores, en Medellín hoy no habrá plantón sino una marcha, que saldrá a las 10 de la mañana del Parque de los Deseos y concluirá al frente del centro administrativo de La Alpujarra.