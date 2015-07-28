Error que FF.MM disminuyan operaciones por cese unilateral: Sergio Fajardo

Medellín

El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, manifestó que no se puede cometer el error de que las Fuerzas Militares (FF.MM) disminuyan sus operaciones en contra de las Farc, hablando de la suspensión de los bombardeos, por la declaratoria del cese al fuego unilateral implementado por la guerrilla desde el 20 de julio.

“No se puede cometer el error de que el Ejército o la fuerza pública vayan a disminuir de alguna manera la intensidad de su trabajo por razón de que hay un cese unilateral de las Farc y no se están bombardeando. Eso es una lección muy bien aprendida y ese error no lo podemos volver a cometer”, enfatizó el gobernador Fajardo al noticiero regional Teleantioquia Noticias.

El mandatario de Antioquia recordó que en la tregua pasada, también de carácter unilateral e implementada por las Farc, fue violada por el ataque en el que murieron 11 militares en Buenos Aires, Cauca. Desde ahí, durante tres meses se incrementaron las hostilidades a la fuerza pública, la infraestructura energética y petrolera, y al medio ambiente.

“Estamos volviéndonos al sitio donde estábamos hace un poco más de tres meses y la pregunta es, y ahora ¿por qué no se va a repetir? y ¿de qué manera esto que ocurrió va a permitir lo que se anuncia?, ¿va a permitir volver a recuperar la confianza que se perdió?”, se preguntó el señor gobernador al conocer el anuncio del presidente Santos de suspender los bombardeos a los campamentos de la guerrilla.

Además, el gobernador Sergio Fajardo argumentó que la fuerza pública no puede ceder un milímetro en la protección al territorio. Según él, no se puede descuidar terrenos porque podrían ser aprovechados por bandas criminales o el propio ELN para actividades ilícitas.