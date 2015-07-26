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31 jul 2026 Actualizado 12:57

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CONFLICTO

Ejército denuncia que Farc se atrincheran en casas de civiles en Antioquia

La denuncia se hizo tras combates donde murieron dos guerrilleras en zona rural del municipio de Anorí.

Ejército frusta acciones terroristas de las Farc en Antioquia. / Foto de Archivo

Ejército frusta acciones terroristas de las Farc en Antioquia. / Foto de Archivo(Caracol Radio)

Ejército frusta acciones terroristas de las Farc en Antioquia. / Foto de Archivo
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El comandante de la IV Brigada del Ejército, general Néstor Robinson Vallejo, reveló que supuestos integrantes de las Farc, en Antioquia, están escondiéndose en las viviendas de la población civil en medio de los combates con las Fuerzas Militares.

“Nos ha llamado sobre manera que en los últimos combates sostenidos por la Séptima División, los integrantes de estas estructuras armadas están camuflándose dentro de las casas, las viviendas con población civil poniendo en grave riesgo a las personas que están allí”, afirmó el alto oficial.

La denuncia fue revelada este sábado, después de que tropas de la Séptima División del Ejército dieran de baja a dos presuntas guerrilleras del frente ‘Mario Vélez' de las Farc, esto en combates en la vereda Puerto Rico del municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia.

“Le causó la muerte a dos integrantes del frente ‘Mario Vélez’, capturó una más y recuperó una menor de edad. Fueron incautadas cuatro armas largas”, precisó el general Robinson Vallejo.

Una de las guerrilleras fallecidas fue identificada como alias ‘Patricia’, compañera sentimental de alias ‘Alirio’, jefe de una estructura armada de la guerrilla. La otra mujer no fue identificada al igual que la menor.

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