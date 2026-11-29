Magdalena

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó una operación en el municipio de Algarrobo que dejó como resultado una persona abatida y la captura por orden judicial de Medardo Manuel Viloria Moreno, alias ‘Franco’, señalado cabecilla de zona del Clan del Golfo.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Franco’ tendría cerca de 25 años de trayectoria delincuencial y registraría 13 órdenes de captura por diferentes delitos, además de una sentencia condenatoria de 23 años y seis meses de prisión.

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Las autoridades lo señalan de desempeñarse como cabecilla de zona de la subestructura David Mesa Peña del Clan del Golfo, con injerencia en Fundación, Algarrobo y Sabanas de San Ángel, donde presuntamente coordinaba extorsiones, homicidios y desplazamientos forzados.