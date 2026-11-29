A la cárcel dos hombres señalados de exigir dinero a un comerciante en zona rural de Santa Marta
Los presuntos extorsionistas cobraban cuotas entre $300.000 y 600.000 mil pesos mensuales a la vícma, en el sector de Minca.
Santa Marta
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Israel David Solís Reyes y Willnton Lafourie Vargas, señalados de exigirle dinero al propietario de un hotel y un negocio turísco de observación de aves en el sector de Minca.
De acuerdo con la investigación,estas personas, al parecer, estaban exigiéndole pagos mensuales a la víctima desde 2019, producto de lo trabajado en el hotel y el negocio turísco.
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Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula del Ejército Nacional, capturaron en flagrancia a los dos hombres, mientras se disponían a recibir $1‘220.000, producto de la extorsión.
Un fiscal de la Seccional Magdalena les imputó el delito de extorsión agravada. Los procesados no aceptaron el cargo.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...