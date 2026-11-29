A la cárcel dos hombres señalados de exigir dinero a un comerciante en zona rural de Santa Marta/ Fiscalía.

Santa Marta

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Israel David Solís Reyes y Willnton Lafourie Vargas, señalados de exigirle dinero al propietario de un hotel y un negocio turísco de observación de aves en el sector de Minca.

De acuerdo con la investigación,estas personas, al parecer, estaban exigiéndole pagos mensuales a la víctima desde 2019, producto de lo trabajado en el hotel y el negocio turísco.

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Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula del Ejército Nacional, capturaron en flagrancia a los dos hombres, mientras se disponían a recibir $1‘220.000, producto de la extorsión.

Un fiscal de la Seccional Magdalena les imputó el delito de extorsión agravada. Los procesados no aceptaron el cargo.