Santa Marta

En cumplimiento de los compromisos establecidos con las autoridades tradicionales de la comunidad Wiwa, la Administración Departamental, a través de la Secretaría Seccional de Salud, realizó una nueva jornada institucional orientada a acercar los servicios de salud y promover mejores condiciones de bienestar para esta población.

Durante la actividad participaron los equipos técnicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), Sistema de Atención al Ciudadano (SAT), Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), así como los programas de Tuberculosis y Lepra. Estas áreas desarrollaron actividades educativas, preventivas y de orientación enfocadas en el cuidado integral y la prevención de enfermedades.

La jornada contó con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y propició un espacio de diálogo e intercambio de saberes entre los equipos institucionales y la comunidad.

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Durante el encuentro se reconocieron las particularidades culturales, la cosmovisión y los conocimientos ancestrales del pueblo Wiwa como aspectos fundamentales para desarrollar acciones de atención en salud más pertinentes e incluyentes.