A más de tres meses del terremoto del pasado 10 de agosto, familias damnificadas en Cali denuncian la falta de ayudas humanitarias, mientras que otras no han podido acceder a los subsidios económicos tras quedar por fuera del Registro Único de Damnificados (RUD).

Las denuncias se conocieron durante la audiencia pública de la Comisión Accidental Bicameral del Congreso de la República, encargada de hacer seguimiento a la atención de la emergencia y al proceso de reconstrucción.

Miriam Morales, quien residía en el barrio 3 de Julio, en la comuna 19 de Cali, perdió su vivienda y asegura que ha tenido que subsistir gracias a la solidaridad de familiares y vecinos.

Pese a haber sido registrada como damnificada tres días después del terremoto, la mujer aseguró que recibió el subsidio de arrendamiento tres meses después de la emergencia, cuando ya había tenido que endeudarse.

“No hemos recibido una libra de arroz de parte del Gobierno ni de la Alcaldía. No saben si tenemos sed, si tenemos hambre, porque es mucha el hambre que hemos pasado”, relató Morales.

La mujer también señaló que varios de sus familiares perdieron sus viviendas y otros sufrieron fracturas y golpes por el colapso de las estructuras. Aseguró que siguen esperando ayudas de alimentación, medicamentos y vestuario.

Ante las dificultades en el registro de damnificados, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, anunció que solicitará al Gobierno nacional la reapertura del RUD para corregir inconsistencias e incluir a las personas que fueron censadas por el Distrito, pero que no aparecen en la plataforma nacional.

El funcionario explicó que la Alcaldía ya realizó las validaciones correspondientes y que los listados fueron aprobados por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y remitidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Estamos a la espera de que puedan aperturar la base del RUD y puedan ingresar estas personas para los posteriores apoyos económicos y demás beneficios”, explicó Peñuela.

Por su parte, la senadora del Valle del Cauca, Norma Hurtado, denunció que algunas gobernaciones están devolviendo recursos destinados a los damnificados debido a errores en los nombres y números de identificación de los beneficiarios.

“Las cédulas quedaron mal digitadas, porque hay un error que fue humano y la gente no está recibiendo su ayuda y esa plata se devuelve”, manifestó la congresista.

Hurtado indicó que esta problemática también fue identificada durante las audiencias adelantadas en Pereira y Dosquebradas e insistió en la necesidad de estudiar las limitaciones jurídicas para incluir a más damnificados en el registro nacional.

La senadora también solicitó que las demoliciones de las edificaciones afectadas sean asumidas por el Fondo Milagro. Asimismo, señaló que la información recopilada durante estas audiencias servirá como insumo para adelantar debates de control político y discutir futuros proyectos de ley, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo.