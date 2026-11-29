Quienes promuevan, organicen o participen en estas actividades incumpliendo la medida podrán enfrentar sanciones conforme a la normativa ambiental. Foto: CVC

Cali

Las actividades de motocross en los senderos ecológicos de Pance, corregimiento ubicado en la zona rural de Cali, fueron prohibidas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). La medida busca proteger los ecosistemas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Pance y de la zona que rodea el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, donde se han identificado afectaciones ambientales.

La decisión se tomó con base en estudios técnicos de la autoridad ambiental y en órdenes emitidas por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cali. Los análisis evidenciaron que el tránsito de motocicletas provoca erosión y compactación del suelo, deterioro de la vegetación y alteraciones en la fauna por el ruido, además de daños en los senderos.

La prohibición comprende el ingreso por el sector de Puente Amarillo, en la vereda San Francisco, y los caminos que conectan con El Otoño, San Pablo, El Trueno, La Aurora y Chorro de Plata-La Esmeralda. La restricción aplica tanto para personas naturales como para empresas u organizaciones e incluye competencias, entrenamientos, recorridos recreativos y cualquier otra actividad que implique el tránsito de motocicletas para practicar motocross.

Quienes promuevan, organicen o participen en estas actividades incumpliendo la medida podrán enfrentar sanciones conforme a la normativa ambiental. La Policía Nacional, las secretarías de Seguridad y Movilidad de Cali y Parques Nacionales apoyarán las labores de vigilancia y control en la zona