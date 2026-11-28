Cali, Valle del Cauca

Con el propósito de evitar que se repita el incremento de personas lesionadas por pólvora registrado durante la Navidad de 2025, las autoridades de Cali pusieron en marcha la campaña ‘Cali merece una Navidad sin pólvora’.

Ante este panorama, se anunciaron medidas para reforzar los controles a la comercialización de estos elementos, prevenir quemaduras y evitar que se repitan las cifras del año anterior.

Entre las acciones contempladas están los operativos contra la venta ambulante e ilegal de pólvora, la prohibición de su almacenamiento en espacios públicos y zonas residenciales, y sanciones de hasta cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes para los adultos responsables de lesiones ocasionadas a menores de edad.

La estrategia también contempla controles a establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas y recomendaciones para proteger a las mascotas y la fauna silvestre, que pueden sufrir estrés, desorientación y lesiones por las detonaciones.

Según el balance de 2025, el 7 de diciembre fue el día con más personas quemadas, con 13 casos, mientras que más del 70 % de las lesiones se concentraron en cuatro fechas: el 7 y 8 de diciembre, el 25 de diciembre y el primero de enero.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar la venta ilegal de pólvora a través de la línea 123.