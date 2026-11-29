La actualización de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios y los cambios en la regulación del sector fueron algunos de los temas abordados durante una jornada de capacitación dirigida a 15 vocales de control en Barrancabermeja, Santander.

La actividad realizada por la Secretaría del Interior, tuvo como propósito entregar información y herramientas a estos representantes ciudadanos para que puedan ejercer vigilancia sobre la prestación de los servicios públicos y orientar a las comunidades frente a las inquietudes que se presentan sobre las facturas y los cobros.

Durante el encuentro se socializaron las nuevas resoluciones 100 y 120 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), así como aspectos relacionados con las tarifas de acueducto y alcantarillado, el servicio de aseo y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

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La jornada contó con la participación de representantes de Aguas de Barrancabermeja, Veolia y la Superintendencia de Servicios Públicos, quienes abordaron los temas relacionados con la prestación de estos servicios y los cambios normativos.

Vocales de control llevarán la información a las comunidades

Uno de los participantes explicó que la socialización de estos temas permite a los líderes comunitarios conocer las razones de los cambios y contar con información actualizada para orientar a los habitantes.

“Algo que nos preocupa a nosotros como líderes y venimos precisamente a esa información, a esa socialización, a recibir la información para llevarla a nuestras comunidades y, frente a ese tema de información, poder tomar algunas decisiones que se puedan presentar en beneficio de la comunidad y de la misma empresa”, señaló uno de los vocales de control.

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El participante también insistió en la importancia de que estos espacios incluyan información reciente sobre los servicios públicos, teniendo en cuenta que los cambios en las tarifas y las condiciones de prestación generan dudas entre los usuarios.