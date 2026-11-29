La Gobernación de Santander abrió la convocatoria del programa ‘Santander Emprende: Territorio de Paz’, una iniciativa que busca fortalecer más de 300 unidades productivas en el departamento mediante formación, asistencia técnica y acompañamiento para impulsar sus negocios.

La convocatoria organizada por la Secretaría de Competitividad y Productividad, está dirigida a personas habilitadas por el Fondo de Pacificación que residan en Santander y quieran acceder a herramientas para mejorar sus emprendimientos y ampliar sus oportunidades de desarrollo económico.

Según explicó Eliana León de Ordóñez, secretaria de Competitividad y Productividad de Santander, el programa busca beneficiar a más de 300 unidades productivas.

“La Gobernación de Santander abre la convocatoria del programa Santander Emprende a través del Fondo de Pacificación, así que los invitamos, queridos emprendedores, a que participen porque más de 300 unidades productivas serán beneficiadas a través de este programa”, señaló la funcionaria.

¿Qué beneficios ofrece Santander Emprende?

Las personas seleccionadas podrán acceder a tres componentes de acompañamiento para fortalecer sus negocios:

Formación para el emprendimiento: herramientas y conocimientos para mejorar la gestión de sus iniciativas productivas.

herramientas y conocimientos para mejorar la gestión de sus iniciativas productivas. Asistencia técnica: orientación para identificar necesidades y oportunidades de mejora.

orientación para identificar necesidades y oportunidades de mejora. Fortalecimiento productivo: acompañamiento para impulsar el crecimiento y las capacidades de las unidades productivas.

¿Cómo inscribirse y hasta cuándo hay plazo?

Las inscripciones estarán disponibles entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2026. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y realizar el proceso a través de la página web:

www.santanderemprende.com.

La secretaria de Competitividad invitó a los emprendedores que cumplan con las condiciones de la convocatoria a realizar su inscripción dentro del plazo establecido y revisar los requisitos antes de postularse.