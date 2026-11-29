La postura del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, frente al desarrollo de la actividad minera en la provincia de Soto Norte volvió a generar cuestionamientos, particularmente por las implicaciones que este proceso podría tener para el páramo de Santurbán y la protección del recurso hídrico.

A través de un pronunciamiento El Comité de Defensores del Páramo de Santurbán y el agua, crítico la posición del mandatario; lo señalaron de respaldar los intereses de la multinacional canadiense Aris Mining y cuestionaron lo que consideran un cambio frente a sus compromisos de campaña.

Uno de los principales señalamientos está relacionado con el proyecto Soto Norte. Según el pronunciamiento, durante la campaña electoral de Juvenal Díaz Mateus manifestó su desacuerdo con esta iniciativa minera, pero posteriormente habría asumido una posición distinta frente a los intereses de la compañía.

Las críticas también apuntan al riesgo ambiental que, según sus detractores, podría representar el avance de proyectos mineros en inmediaciones de Santurbán, ecosistema estratégico del que dependen cerca de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander.

El debate tomó nuevamente relevancia este 29 de noviembre, luego de que, durante una reunión en California, Santander, el Gobierno Nacional anunciara un plazo de tres años y nueve meses para avanzar en la formalización de los pequeños mineros de Soto Norte.

En medio de este panorama, los cuestionamientos a la administración departamental se centran en el papel que debe asumir la Gobernación frente a los intereses mineros y la protección del agua en Santander.

“Un gobernador que no defiende el agua de su departamento está faltando a una de sus principales responsabilidades”, es el argumento central de las críticas dirigidas contra Juvenal Díaz.