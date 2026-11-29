Antioquia

Desde el pasado jueves 26 de noviembre, las comunidades de la región del Guamocó están denunciando hechos de violencia que han afectado a varias familias. Esta situación ha dejado cuatro personas asesinadas y varias personas de una comunidad indígena desplazadas.

En cuanto a los asesinatos, fuentes extraoficiales confirmaron que los cuerpos fueron recogidos en la zona de confrontación y llevados el pasado viernes a la morgue municipal de El Bagre por la cercanía. Todos con signos de violencia y sin identificar.

Mientras que la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA) mediante un comunicado público denunció que en medio de esa confrontación un grupo armado ilegal destruyó cinco casas con artefactos explosivos lanzados desde drones, lo que ha generado el desplazamiento de varias personas. Según fuentes de El Bagre, algunas han llegado a esta población y se autoalbergadas.

“El caserío de la vereda Las Brujas, en la zona limítrofe entre Santa Rosa del Sur y Montecristo (Bolívar) y El Bagre (Antioquia), quedó prácticamente destruido por ataques con drones cargados de explosivos, una práctica de guerra que estos grupos han venido intensificando en el territorio. Las familias que huyeron de la vereda por los enfrentamientos fueron retenidas en el camino por un grupo armado sin identificar, que no les permite continuar su desplazamiento hacia un lugar seguro; hoy se encuentran sin vivienda, expuestas a la confrontación y sin garantías para su vida e integridad”, denuncia la asociación

Ante esta situación de violencia, la asociación hace varias exigencias a los grupos armados ilegales Clan del Golfo, ELN y disidencias que se disputan el territorio. También a las autoridades, como el gobierno nacional.

A los ilegales que los dejen por fuera del conflicto, que cesen los ataques contra las personas y sus bienes y levanten el confinamiento. A la fuerza pública y al gobierno nacional que garantice la seguridad de la vereda Las Brujas y los caseríos vecinos.

También solicitan a la Defensoría del Pueblo que haga una visita humanitaria al territorio, mientras que a las alcaldías de Montecristo y Santa Rosa del Sur en Bolívar, además de El Bagre en Antioquia, brindar apoyo a las familias desplazadas.