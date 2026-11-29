Rionegro- Antioquia

La Interpol y la DIJIN de la policía reportaron la captura de un extranjero cuando arribó a la terminal aérea de Rionegro en Antioquia proveniente de República Dominicana. Tiene una orden vigente de captura por el presunto delito de violación agravada emitida por las autoridades del país de Panamá.

Se trata de Josué Manuel Domínguez Rodríguez, de nacionalidad dominicana. Según el reporte de las autoridades de Panamá en el año 2020, en el distrito de La Chorrera, donde esta persona era un pastor religioso, habría cometido el delito por el que era buscado con circular roja de Interpol.

“La investigación señala que Domínguez Rodríguez, aprovechando su condición de líder y pastor religioso, habría utilizado la confianza depositada en él para convocar a una joven de 23 años a una iglesia de la localidad, recinto en el cual habría perpetrado el presunto abuso sexual”, dice el reporte de la DIJIN.

Agrega que el trabajo articulado entre las diferentes instituciones, entre ellas Migración Colombia, permitió el perfilamiento del avión en el que viajaba el capturado y, al llegar al Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, fue detenido.

Josué Manuel Domínguez Rodríguez fue dejado a disposición de la fiscalía para que inicie el proceso de entrega a las autoridades del país de Panamá.