Magdalena

En el marco de operaciones militares dedicadas a contrarrestar el hurto y la comercialización ilegal de hidrocarburos, soldados del Batallón de Montaña N.° 6 desplegaron labores de control y patrullaje en diferentes sectores del departamento, que permitieron obtener estos resultados operacionales.

Durante labores de control, en el sector conocido como El Portón de Morán, del municipio de Zona Bananera, soldados del Batallón de Montaña N.° 6, en coordinación con la Policía Nacional, recuperaron aproximadamente 2800 galones de hidrocarburos, presuntamente gasolina, así como un vehículo y una motocicleta.

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De igual manera, mediante operaciones de estabilidad en el corregimiento de Cómbita, jurisdicción del municipio de Ciénaga, Magdalena, las tropas incautaron un vehículo tipo cisterna que registraba reporte por hurto y en el que fueron hallados cerca de 4100 galones de hidrocarburos.

Los elementos recuperados e incautados, junto con los vehículos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía en Barranquilla, para adelantar los respectivos procedimientos judiciales.