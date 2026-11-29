El Banco, Magdalena fue escenario de la primera edición del Festival de Historia y Cultura del Río/ Alcaldía de El Banco.

Magdalena

El municipio de El Banco fue escenario de la primera edición del Festival de Historia y Cultura del Río Magdalena, una iniciativa impulsada por Cormagdalena y respaldada por la Alcaldía Municipal, bajo el liderazgo del Alcalde Ronald Flórez.

La programación incluyó muestras gastronómicas y artesanales, actividades tradicionales como el lanzamiento de atarrayas y las carreras de canoas, además de un desfile de comparsas que recorrió las calles del municipio hasta llegar al Muelle Fluvial.

“Me llena de satisfacción ver cómo nuestros artistas, músicos, bailarines, gestores culturales, emprendedores y tantas personas se han sumado a esta celebración. Este festival es de todos y queremos que nuestras nuevas generaciones conozcan, valoren y mantengan vivas las tradiciones que nos identifican”, expresó el mandatario.

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La primera edición del Festival de Historia y Cultura del Río Magdalena promovió el reconocimiento de los saberes, las costumbres y las expresiones propias de las comunidades ribereñas, así como la relación histórica de sus habitantes con el río. A través de esta iniciativa, se abrió un espacio para visibilizar el patrimonio cultural de los territorios del Magdalena y fortalecer el sentido de pertenencia por una historia compartida.