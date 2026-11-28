Comprar vivienda conlleva, no solamente una serie de beneficios y responsabilidades, sino también un reglamento que se debe cumplir en materia de convivencia y orden dentro de la propiedad, especialmente cuando esta misma está bajo el amparo de la conocida propiedad horizontal.

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En este sentido, uno de los aspectos que más choca con esta ley es el de la realización de modificaciones a la propiedad, ya que la misma legislatura pone ciertas limitaciones.

Es el caso de las fachadas, especialmente en el caso de edificios, pues su mayoría están bajo la ley de propiedad horizontal.

Por eso, en Caracol Radio le contamos si usted puede, en estos casos, realizarle modificaciones a este espacio de su vivienda poniendo, por ejemplo, aires acondicionados u otros detalles.

¿Puede instalar aire acondicionado en la fachada de un edificio en Colombia?

La Ley 675 de 2001 es muy clara en este aspecto y, entre otras cosas, la respuesta corta es no. Esta es la razón.

La ley de propiedad horizontal en el país estipula que está estrictamente prohibido realizar modificaciones a las fachadas, a menos de que se tenga un permiso.

Señala que dentro de sus prohibiciones generales estipuladas, precisamente, se establece que no se pueden efectuar cambios estructurales, sin autorización previa , como cambiar puertas, ventanas, color de pintura, que hacen parte de la fachada de casas o apartamentos del conjunto residencial.

Acá entran electrodomésticos como el aire acondicionado, pues al colocarlo se altera la estética de la fachada.

La pintura

En esa misma línea, por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá explicó que los residentes no pueden pintar por la parte externa (fachada) su casa a mutuo propio sin tener en cuenta la pérdida de estética de la fachada porque las fachadas, precisamente, son bienes comunes. “Corresponde a la administración su mantenimiento y a la asamblea determinar los cambios, reparaciones, decoración u otras acciones ”.

Entonces, ¿qué se necesita para poder modificar la fachada con, por ejemplo, cambio de pintura?

Es en esta línea que, como se mencionó, aparece en juego la asamblea del conjunto, pues es allí en donde, únicamente, se puede aprobar el cambio.

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Para que se pueda cambiar de pintura una fachada debe haber aprobación de la asamblea y cumplir con los requisitos de las licencias de aplicación y modificación de acuerdo a las normas urbanísticas.

Por el lado del aire acondicionado, debe contar con el permiso de la administración para hacerlo.

Recuerde que de realizar estas modificaciones sin previo permiso le puede acarrear multas y sanciones.

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