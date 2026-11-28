Montería

Pese a la escasez de lluvias en el departamento de Córdoba, comerciantes del Mercado del Sur, principal central de abastos de Montería, reportan baja en precios de productos apetecidos y cultivados en esta sección del país como el plátano y la yuca.

“En Montería el plátano amaneció bastante económico. Llegaron aproximadamente 15 vehículos con plátano, yuca y ñame. El plátano al por mayor se consigue a $700, al consumidor final a $800 pesos. El mediano bajó, está a $300 pesos, el pequeño está a $200 y hay uno que cuesta hasta $150 pesos la unidad”, explicó Nicolás España, vocero de la plaza de mercado.

Sobre la yuca precisó que “bajó de precio. Una bolsa de yuca que llegó a costar noventa mil y $110 mil pesos, hoy está a ochenta mil pesos la bolsa. La libra de yuca, precio al consumidor, está entre $1.300 y $1.500 pesos”.

“El ñame diamante sostiene el precio, sigue a $6.000 pesos el kilo, $220 mil el quintal aquí en esta plaza. Y el espino está a $300 mil pesos el quintal, $7.000 pesos el kilo”, agregó.

Productos como la papa, que no se cultivan en la región, mantienen su precio en $3.000 el kilo. Otros que han bajado son el pimentón, el pepino y el tomate de árbol.