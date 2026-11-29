Montería

En medio de las altas temperaturas que enfrenta Córdoba, hay espacios que no solo son aprovechados por la ciudadanía, sino también por los animales. Es el caso del municipio de Lorica, donde un grupo de perros callejeros se alberga en una sucursal de Bancolombia para protegerse del calor.

La sucursal está ubicada en pleno centro histórico de Lorica, donde los animales disfrutan del aire acondicionado con el consentimiento de quienes administran el lugar. El curioso panorama se ha hecho viral en las redes sociales.

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“Recordemos que ellos también sienten frío, calor, miedo, hambre y sed. Con estas temperaturas tan altas en la Costa, que estamos asfixiándonos... es bueno que una entidad como Bancolombia tenga un poquito de empatía y deje que los perritos callejeros se refugien en sus cajeros”, sostuvo Lucía Argel, quien lidera la Fundación Animal en Córdoba.

“Ojalá muchísimas personas se sumaran a esto. Un poquito de agua en nuestras terrazas cambia muchísimo para ellos, a nosotros eso no nos cuesta nada: en un tazón plástico, un poco de agua fresca para sobrellevar las temperaturas tan altas que están en estos momentos en la Costa norte colombiana”, agregó.

Los perritos callejeros son los más consentidos en el sector. Fuentes de Lorica sostienen que los vecinos de la sucursal bancaria también alimentan a los animalitos.