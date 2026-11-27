Tunja

La Terminal de Transportes Juana Velasco de Gallo de Tunja se prepara para la temporada alta de fin de año, en la que espera movilizar aproximadamente 395.000 viajeros. Para garantizar la atención de los pasajeros, se adelanta una articulación con las empresas transportadoras, el gremio de taxistas, los operadores de transporte urbano y las autoridades locales.

La gerente de la terminal, Diana Araque, explicó en Caracol Radio que se realizó una mesa de trabajo interinstitucional para coordinar las medidas de seguridad y operación durante esta temporada. “Para esta temporada alta esperamos recibir aproximadamente 395.000 viajeros. Para este fin de semana esperamos alrededor de 15.000. Por eso, estamos organizando todo para garantizar las condiciones de seguridad y operatividad de la Terminal de Transportes”, indicó.

Ampliarán los horarios del transporte

Uno de los aspectos contemplados en el plan es garantizar la movilidad de los viajeros que lleguen o salgan de Tunja durante las horas de la noche, especialmente por los eventos de alumbrado navideño que se realizarán en el departamento.

Araque confirmó que el servicio de taxis continuará operando las 24 horas y que la empresa Mi Ruta ampliará sus horarios para facilitar el desplazamiento de los pasajeros hacia la terminal hasta la medianoche o la 1:00 de la mañana. “En esta mesa de trabajo nos acompañó Joseph Beltrán, gerente de Mi Ruta, y solicitamos esa ampliación de horario. Ellos ya lo tenían planeado y esa fue precisamente la idea de articular esta mesa de trabajo”, señaló.

Disponibilidad de buses para los puentes festivos y Navidad

La gerente también anunció que las empresas transportadoras garantizarán la disponibilidad de buses durante toda la noche en las jornadas identificadas como de mayor demanda: del 4 al 8 de diciembre, del 18 al 24 de diciembre, del 28 al 31 de diciembre y del 2 al 11 de enero.

“La idea es que las empresas que operan en el terminal tengan rutas disponibles en todo momento”, manifestó.

Entre los destinos que podrían registrar mayor movimiento de pasajeros están Bogotá, Duitama y Sogamoso, además de las rutas operadas por empresas como Coflonorte y Concord.