Tunja se prepara para vivir una nueva edición de la Noche de Museos, una de las jornadas culturales más representativas de la capital boyacense, que este viernes 27 de noviembre celebrará 15 años con actividades artísticas, musicales y patrimoniales en diferentes sectores de la ciudad.

Bajo el nombre de ‘Museos bajo las estrellas’, la programación comenzará desde las 2:00 de la tarde y se extenderá hasta la medianoche, con la participación de instituciones culturales, artistas, agrupaciones musicales y espacios patrimoniales que abrirán sus puertas para recibir a propios y visitantes.

La apertura oficial está prevista para las 5:00 de la tarde en la Plaza de Bolívar, escenario que también acogerá la feria de emprendimiento Activa-T y presentaciones de la Fundación Nueva Vida Cre-Ser, la Banda Sinfónica de la Policía Nacional y la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional. El cierre musical estará a cargo de Superlitio, agrupación que se presentará a las 10:30 de la noche.

Uno de los componentes centrales de esta celebración será la apertura de museos y espacios históricos. La Casa Museo del Fundador Gonzalo Suárez Rendón ofrecerá recorridos guiados entre las 5:00 y las 10:00 de la noche, acompañados de actividades artísticas y literarias.

También estarán abiertas las casas museo Gustavo Rojas Pinilla y Juan de Vargas, con exposiciones, propuestas literarias y presentaciones musicales.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) se sumará con varios espacios de interés patrimonial y científico, entre ellos la Sala Patrimonial de la Biblioteca Jorge Palacios Preciado, el Herbario, el Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade, el Museo de Arte y el Parque Museo Arqueológico de Tunja.

A estos escenarios se unirán el Teatro Mayor Bicentenario, el Teatro El Amero, la Cinemateca, la Pila del Mono, las plazoletas San Francisco y San Ignacio, el Parque Pinzón, el Bosque de la República y el Pozo de Donato, donde se desarrollarán actividades de teatro, cuentería, danza, música y proyecciones audiovisuales.

La agenda también llegará a espacios comerciales y educativos como Gran Ahorrar, el Paseo de la Salamandra, Plaza Real, Viva Tunja e Innova School, donde se tienen previstas muestras artísticas, conciertos, presentaciones de hip hop, piano y experiencias de mapping y realidad aumentada.

La música tendrá un protagonismo especial en esta edición. Según explicó Laura Martínez Álvarez, secretaria de Cultura de Tunja, el encuentro reunirá a más de diez bandas sinfónicas, entre ellas las agrupaciones de Paipa, la Policía Nacional, la Banda Sinfónica Infantil de Ciénega y diferentes bandas de la capital boyacense.

Las presentaciones estarán distribuidas en varios puntos de la ciudad. La Plaza de Bolívar recibirá a las bandas de la Universidad Nacional y de la Policía, mientras que la agrupación de Paipa estará en la Casa del Fundador y la banda infantil de Ciénega se presentará en el Paseo de la Salamandra.

La funcionaria invitó a residentes y turistas a participar en esta jornada, que busca acercar la cultura, el arte y el patrimonio a diferentes públicos y convertir los espacios históricos de Tunja en escenarios de encuentro ciudadano.

Con esta celebración, la capital boyacense conmemora 15 años de una iniciativa que promueve el reconocimiento de su riqueza cultural y patrimonial, al tiempo que amplía la oferta de actividades para disfrutar de la ciudad durante la noche.