Neomundo será el escenario de la feria empresarial ExpoEmprende, que contará con la participación de más de 50 comercios asociados a Financiera Comultrasan. Los visitantes podrán encontrar productos y servicios de diferentes sectores, como ropa, calzado, juguetería, alimentos y bebidas, con alternativas para las compras de la temporada decembrina.

¿Qué se encontrará en ExpoEmprende?

La programación incluirá actividades para compartir en familia, entre ellas aeróbicos, rumba terapia, pilates y jumping. Además, se realizarán presentaciones musicales y bingos cada hora.

Carlos Estévez, organizador de la feria, explicó “Nosotros dentro de Expo Emprende se encuentra Premio Emprendedor, que es la 13ª versión, y el día de hoy queremos resaltar esa labor de cada uno de nuestros empresarios, son más de 17 ganadores y participaron más de 1,000 asociados a nivel nacional”.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo este viernes 27 de noviembre en un evento privado para invitados especiales, en el que también se realizará el lanzamiento oficial de ExpoEmprende Navidad 2026.

La feria estará abierta al público durante el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, El ingreso es totalmente gratuito y interesados deberán registrarse previamente en la pagina web de la Financiera Comultrasan.