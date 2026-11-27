La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios de la Gobernación de Santander por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato para la construcción de un puente vehicular en el sector El Congreso, en el municipio de San Andrés.

La obra fue contratada en 2023 con la Unión Temporal Los Ortices y, al parecer, no habría sido terminada en su totalidad, situación que estaría generando riesgos para la movilidad y la seguridad de cerca de 7.000 habitantes que deben transitar por este sector.

De acuerdo con el dictamen técnico de la entidad, en septiembre de 2026 el proyecto registraba un avance físico del 71,95%, por lo que el Ministerio Público busca establecer si se presentaron fallas en la planeación y ejecución del contrato, que fue adelantado mediante contratación directa bajo la figura de urgencia manifiesta.

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La investigación vincula al exsecretario de Infraestructura, Jaime René Rodríguez Cancino; al exdirector de Gestión de Infraestructura, Próspero Alberto Arenas Castillo, y al supervisor del contrato, Raúl Alberto Angarita Cogollo.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales y técnicas para verificar el cumplimiento del objeto contractual, establecer las condiciones actuales de la obra y determinar si hubo incumplimientos o posibles faltas disciplinarias.

El proceso busca esclarecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados.